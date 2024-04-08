Знаменитости 08 апреля 2024, 03:24 Никиту Уфимцева выгнали из шоу «Новая Фабрика звезд» Никиту Уфимцева исключили из шоу «Новая Фабрика звезд» на 6-м отчетном концерте Freepik

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Участник шоу «Новая Фабрика звезд» Никита Уфимчев больше не будет принимать в нем участие. Об этом стало известно на шестом отчетном концерте артистов телепрограммы на ТНТ.

До этого проект покинули Лео Канделаки, Александр Малахов, Эстер Горбадей, Аркадий Евтушенко и Настя Ким.

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Продолжат радовать зрителей 12 исполнителей.

Ранее сыну шансонье Михаила Круга Александру удалось покорить сердца зрителей на шоу «Новая Фабрика звезд». Он впечатлил публику, спев дуэтом со Стасом Пьехой. Они исполнили песню «Одна звезда» композитора Виктора Дробыша. В социальных сетях фанаты «Новой Фабрики звезд» отметили, что Круг спел лучше Пьехи.