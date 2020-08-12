Никита Ефремов рассказал, что его домогался мужчина в детстве

Российский актер Никита Ефремов, сын Михаила Ефремова рассказал, что в детстве стал жертвой сексуальных домогательств. По его словам, это был взрослый мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации.

В беседе с порталом StarHit, 32-летний актер сообщил, что это было на съемках детского фильма.

«И я никому не сказал, потом только позвонил маме, переселился», — поделился Ефремов-младший.

Он отметил, что в России принят так называемый закон сильного человека.

«Ты все должен вытерпеть и как-то прожить сам. А если ты признался или обратился (за помощью — прим.ред) то все — горы стыда и вины», — заключил он.

Он пояснил, что не стал рассказывать именно по этой причине. Потому что пожаловаться будет как-то «не по-пацански».

На днях звезда Stand Up Юлия Ахмедова поделилась о случае сексуального домогательства в своей жизни. К ней приставал 50-летний врач в больнице.