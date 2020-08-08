Звезда Stand Up поделилась историей о домогательстве

Звезда шоу Stand Up Юлия Ахмедова заявила, что в ее жизни был случай сексуального домогательства. К ней приставал 50-летний врач в больнице.

Об этом юмористка поделись в беседе коллегой Славой Комиссаренко. Видео опубликовано на его YouTube-канале.

По словам Ахмедовой, это произошло 12 лет назад. Ей на тот момент было 25 лет. Она попала в больницу из-за проблем с желчным пузырем. Врачи сделали ей операцию.

В какой-то момент к себе в кабинет ее пригласил заведующий отделением. Он сначала взял комика за руку, а затем попытался поцеловать. Ахмедова рассказала, что она сразу вскочила и покинула больницу.

«Мне не пришло в голову, что можно сказать об этом главврачу», — отметила она.

Юмористка вспомнила, что она «даже не злилась» на медика, однако испытывала стыд из-за произошедшего.

«Я смелая, открытая, сильная, но не пожаловалась и оставила этого человека продолжать делать то же самое с другими. Это, конечно, еще лайтовый случай, но он меня внутренне изменил», — отметила Ахмедова.

На днях в России снова вспыхнула волна MeToo, в которой жертвы домогательств раскрывают случаи из своей жизни. Так сразу две девушки обвинили в харассменте актера Гошу Куценко и Кирилла Бледного из музыкальной группы «Пошлая Молли».