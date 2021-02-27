facebook_pixel
    27 февраля 2021, 10:18

    Никита Джигурда решил создать гарем после свадьбы

    Анастасия Калинина

    Российский артист Никита Джигурда намерен организовать себе гарем с наложницами. Несмотря на то, что он недавно второй раз женился на фигуристке Марине Анисиной. Об этом он рассказал изданию «Собеседник».

    Никита Джигурда решил создать гарем после свадьбы

    Паре пришлось развестись несколько лет назад из-за махинаций черных риелторов, отметил артист. Но недавно Анисина предложила вновь пожениться. Джигурда быстро все организовал. В результате пара расписалась 22 февраля в Грибоедовском ЗАГСе.

    «Марина — моя последняя женщина. При этом я ей уже сказал, что хочу создать гарем Джигурды. Вскоре объявлю конкурс на почетное звание наложниц. Главное условие — в междуножный храм мамы я вхожу только в главную жрицу — олимпийскую чемпионку Марину Анисину. Марина не против», — объяснил он.

    По словам Джигурды, спортсменка уже год живет и работает во Франции. И в этот период он не позволял себе измен. Но сразу же после свадьбы он сообщил супруге, что намерен создать гарем.

    Артист также признался, что медового месяца у них не будет. Но зато будет целая «священная неделя Камасутры». Как отметил Джигурда, олимпийская чемпионка должна вернуться в Россию уже в эти выходные.