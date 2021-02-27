Никита Джигурда решил создать гарем после свадьбы

Российский артист Никита Джигурда намерен организовать себе гарем с наложницами. Несмотря на то, что он недавно второй раз женился на фигуристке Марине Анисиной. Об этом он рассказал изданию «Собеседник».

Паре пришлось развестись несколько лет назад из-за махинаций черных риелторов, отметил артист. Но недавно Анисина предложила вновь пожениться. Джигурда быстро все организовал. В результате пара расписалась 22 февраля в Грибоедовском ЗАГСе.

«Марина — моя последняя женщина. При этом я ей уже сказал, что хочу создать гарем Джигурды. Вскоре объявлю конкурс на почетное звание наложниц. Главное условие — в междуножный храм мамы я вхожу только в главную жрицу — олимпийскую чемпионку Марину Анисину. Марина не против», — объяснил он.

По словам Джигурды, спортсменка уже год живет и работает во Франции. И в этот период он не позволял себе измен. Но сразу же после свадьбы он сообщил супруге, что намерен создать гарем.

Артист также признался, что медового месяца у них не будет. Но зато будет целая «священная неделя Камасутры». Как отметил Джигурда, олимпийская чемпионка должна вернуться в Россию уже в эти выходные.