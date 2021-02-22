Джигурда и Анисина поженились во второй раз

Актер и музыкант Никита Джигурда во второй раз женился на бывшей фигуристке Марине Анисиной. Пара зарегистрировала новый брак во Дворце бракосочетаний № 1 Москвы (Грибоедовский ЗАГС). На церемонии присутствовал в том числе Эльман Пашаев, бывший адвокат Михаила Ефремова.

Эпатажный 59-летний шоумен и 45-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду вновь связали себя узами брака. Джигурда и Анисина впервые поженились в 2008 году, но спустя восемь лет развелись. В браке у них родились двое детей — сын Мик-Анжель-Крист и дочь Эва-Влада.

Символично, что звездная пара решила снова узаконить свои отношения именно 22 февраля — сегодня Грибоедовский ЗАГС отмечает 60-летний юбилей, именно в этот день в 1961 году в нем состоялась первая церемония бракосочетания.

На церемонии Джигурда появился в серебристом костюме, в браслетах из черепов и с большими перстнями на пальцах. Анисина предстала в коричневом платье с экстремальным декольте, рассказала «Экспресс-газета».

Джигурда ранее предложил России выступить на Евровидении с песней на стихи Иосифа Бродского.