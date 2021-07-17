«Никаких гарантий». Менеджер МакSим рассказал о состоянии певицы

Врачи не дают никаких прогнозов относительно шансов на выздоровление МакSим, которая остается в коме на ИВЛ. Генеральный менеджер певицы Маргарита Соколова заявила «360», что не знает, откуда могла появиться информация об ухудшении состояния.

В субботу СМИ сообщили, что у МакSим якобы начало отказывать правое легкое. И при таких осложнениях ИВЛ уже не поможет. Утверждалось, что певице становится все хуже и хуже. Кроме того, у МакSим якобы увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности.

Представитель МакSим заявила «360», что не понимает, откуда могли появиться такие слухи.

«Сегодня суббота, лечащих докторов на месте нет. Поэтому сказать вам ничего не могу. Информацию до понедельника мы в любом случае никакую не получим», — сказала Соколова.

Менеджер певицы подчеркнула, что работники больницы, на которых ссылались СМИ, не имеют права разглашать такие сведения о пациентах. Соколова заявила, что не доверяет таким «сливам».

«Врачи пока не дают прогнозов, никаких гарантий. Состояние то туда качается, то сюда. Как на самом деле сейчас, я не могу сказать. Стабильно тяжело состояние, с какими-то минимальными улучшениями, по крайней мере, на вчерашний день», — сообщила она.

МакSим госпитализировали в июне. Состояние певицы ухудшилось после концерта в Казани. Как призналась сама МакSим, она не стала отменять выступление, хотя у нее была температура 39. При этом все тесты на коронавирус оказались отрицательными. Около трех недель она находится в коме.