Эксклюзив 26 декабря 2023, 15:39 «Ничего нестандартного там нет». Адвокат бизнес-коуча Портнягина подтвердил иск к ФНС Адвокат Грицков: блогер Портнягин подал в суд из-за несогласия с расчетами ФНС РИА «Новости»

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Бизнес-коуч Дмитрий Портнягин подал в суд на ФНС, чтобы оспорить сумму начисленной задолженности. Адвокат блогера Евгений Грицков в беседе с «360» подтвердил подачу искового заявления и рассказал о ее причинах.

Он назвал ситуацию стандартной и отметил, что налогоплательщики не всегда соглашаются с расчетами налоговой службы.

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«Действительно оспаривается решение ФНС. Есть некоторые расхождения по расчетам, поэтому спор перевели в судебную плоскость. Ситуация на самом деле стандартная. Таких оспариваний масса», — указал адвокат.

Грицков добавил, что его клиент только недавно подал заявление в суд. По словам юриста, Портнягин сохранил позитивный настрой, несмотря на спор с ФНС.

«Сложный период, но настрой нормальный, боевой. Ничего такого, никакого подрыва состояния нет», — заключил адвокат.

По информации Telegram-канала Shot, предприниматель и блогер Портнягин попытался через суд оспорить задолженность почти в 64 миллиона рублей.

Ранее СМИ сообщили, что известная певица Лада Дэнс задолжала налоговой почти миллион рублей. Артистке придется выплатить эту сумму, иначе ФНС заморозит ее банковские счета.