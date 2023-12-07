Знаменитости 07 декабря 2023, 09:52 Лада Дэнс задолжала налоговой почти миллион рублей Shot: ФНС может заблокировать счета Лады Дэнс из-за долга почти в миллион рублей РИА «Новости»

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Известная российская певица, исполнительница хита «Девочка-ночь» Лада Дэнс оказалась злостной неплательщицей налогов. Ее долг перед Федеральной налоговой службой России составил почти миллион рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Если 57-летняя артистка не выплатит 968 тысяч рублей налоговой, ей грозит блокировка банковского счета. В качестве обеспечительной меры Ладу Дэнс также не выпустят из страны.

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Летом певица попала в серьезное ДТП в Московской области. Автомобиль, в котором ехала Лада Дэнс, врезался во внедорожник Bently. Артистка получила травмы, ей пришлось пройти индивидуальную трехмесячную программу реабилитации.

В августе Лада Дэнс вернулась к концертной деятельности — исполнительница выступила в Нижнем Новгороде. А почти месяц спустя она появилась на телевидении в программе «Малахов».