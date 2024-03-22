Знаменитости 22 марта 2024, 11:53 «Ничего не приходило в голову». Андрей Губин — об отсутствии новых песен Aif.ru: Губин заявил, что не выпускает новые песни из-за плохого самочувствия Freepik

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Российский автор и исполнитель Андрей Губин несколько лет борется с левосторонней прозопалгией лица. По этой причине он вынужден больше времени уделять здоровью, а не творчеству, сообщил артист в интервью aif.ru.

Губин пояснил, что занимается написанием новых композиций, но реализовать их пока не получается из-за плохого самочувствия и отсутствия подходящих условий. В частности, у артиста нет необходимых музыкальных инструментов и портативной студии.

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Певец отметил, что его график последние 10 лет остается неизменным: первую половину дня он посвящает здоровью, а после пишет стихи и музыку.

«Ничего не приходило в голову. Иногда мне кажется, все потому, что и так написал много песен и новые писать нет необходимости. Надо доделать то, что уже есть в виде заготовок», — признался он журналистам.

Губин добавил, что на днях ему удалось дописать новую песню под названием «Привет, ребята», а также танцевальную мелодию для нее.

Ранее певец Андрей Губин развенчал слухи о тайных корпоративах во время болезни. Он объяснил, что предложения выступить на частных мероприятиях ему поступали, но он решил от них отказаться.