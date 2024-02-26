Общество 26 февраля 2024, 19:07 Андрей Губин рассказал о тайных корпоративах во время болезни Woman.ru: Андрей Губин опроверг слухи о своем возвращении на сцену РИА «Новости»

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Уже два десятилетия певец Андрей Губин борется с левосторонней прозопалгией — заболеванием, вызывающим боли в лице и сложно поддающимся лечению. Однако время от времени в информационном пространстве возникают слухи о его возможном возвращении на музыкальное поприще. Источники даже озвучивают гонорар звезды — 700 тысяч рублей. Слухи о тайных концертах певец развеял в интервью порталу Woman.ru.

Артист сообщил, что продолжает писать песни и чувствует себя частью музыкальной индустрии. Но он не выходит на сцену и не планирует никаких концертов, хотя не оставляет надежды на возобновление карьеры.

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«Как услышите на радио две-три мои новые песни, тогда можете думать, что я возвращаюсь на сцену», — сказал артист.

По его словам, тайных выступлений на корпоративах тоже не было, хотя подобные предложения ему поступали.

«Нет, может, предложения и были, звали туда или сюда, в Казахстан вроде звали, но нет», — сообщил певец.

Состояние Губина непредсказуемо, и боль, которая постоянно возвращается, не позволяет ему планировать концерты.

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