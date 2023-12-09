Эксклюзив 09 декабря 2023, 19:45 «Ни в какой обморок не падала». Стало известно, что случилось с Бабкиной на съемках Директор МГАТ «Русская песня» Рябов опроверг сообщения об обмороке Бабкиной РИА «Новости»

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Надежда Бабкина не падала в обморок на съемках — эта информация не отвечает действительности, заявил «360» директор Московского государственного академического театра «Русская песня» Сергей Рябов. Он пояснил, что артистке действительно стало нехорошо, но она не теряла чувств.

«У Надежды Георгиевны все хорошо, сейчас отдыхает дома. На съемках телеканала „Звезда“ ей стало нехорошо. Она работала перед ребятами, приехавшими из зоны СВО, сказала пламенную речь, плюс софиты, повышенная температура на съемочной площадке, ну и просто переволновалась», — пояснил собеседник «360».

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Рябов подчеркнул, что Бабкина не падала в обморок, а такую информацию уже успел распространить ряд СМИ, госпитализация ей тоже не потребовалась.

«И уж тем более речи ни о какой реанимации быть не может», — заключил он.

О том, что Бабкина потеряла сознание на съемках, в частности сообщал Telegram-канал Mash. По его информации, артистке вызывали скорую. После осмотра медики уехали. В больницу певице ехать не пришлось.