Знаменитости 09 декабря 2023, 18:35 Бабкина лишилась чувств на съемках Mash: Надежда Бабкина упала в обморок на съемках РИА «Новости»

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Народной артистке России Надежде Бабкиной стало плохо на съемках. По данным Telegram-канала Mash, она упала в обморок в студии телеканала «Звезда».

Сотрудники съемочной группы вызывали певице скорую помощь. Прибывшие на место медики осмотрели Бабкину. Необходимости ехать в больницу они не увидели, уточнил источник Mash.

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В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин наградил артистку орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие культуры страны.

В 1974 году певица основала и возглавила ансамбль «Русская песня». В 1981 году на базе его создали Московский фольклорный центр с тем же названием, а в 2000-м центр преобразовали в государственное учреждение культуры Москвы под названием Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня».

Бабкина с 2009 года вела передачу «Модный приговор» на Первом канале, в 2023-м объявила, что решила покинуть шоу. Это не единственная программа, где артистка выступала в качестве ведущей. В числе других — «Рецепты судьбы» на ТВ-3, также артистка входила в жюри шоу «Страна талантов» и «Аватар» на НТВ.