Знаменитости 13 марта 2024, 15:11 Невестка Орбакайте снялась в мини-бикини Невестка певицы Кристины Орбакайте Алена Преснякова выложила фото в купальнике РИА «Новости»

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Алена Преснякова, невестка певицы Кристины Орбакайте, опубликовала фотографии в ярком мини-бикини у бассейна. Снимки она разместила в своих социальных сетях.

Алена вступила в брак с сыном Орбакайте и Владимиром Пресняковым 27 июля 2017 года. По ее словам, в их отношениях уже не осталось места для ревности, и они научились доверять друг другу. Муж спокойно относится к публичным выходам супруги в откровенных нарядах и ее фотографиям в соцсетях.

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Пресняковы открыто говорят, что пока не хотят становиться родителями, предпочитая наслаждаться свободой, возможностью много путешествовать и высыпаться. Алена подчеркнула, что рассматривает возможность материнства примерно через восемь-десять лет.

После объявления частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года Пресняков переехал в США, где сейчас живет вместе с женой. Там он занялся созданием клипов для других артистов под творческим псевдонимом Nick Pres. Вопрос о возвращении в Россию супругами пока не рассматривается.

Внук Пугачевой также захотел покорить США каверами на старые хиты. Он разработал специальную программу, которую представил в Rain Nightclub в Лас-Вегасе в преддверии Международного женского дня, 8 марта.