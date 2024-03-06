Знаменитости 06 марта 2024, 18:49 Внук Пугачевой захотел покорить США каверами на старые хиты Внук Пугачевой Никита Пресняков выступит в США с каверами хитов 2000-х годов РИА «Новости»

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Никита Пресняков, внук певицы Аллы Пугачевой, собирается устроить в США концерт с хитами российской эстрады 2000-х годов. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Музыкант заявил, что планирует представить кавер-версии хитов знаменитой группы «Би-2» и певицы Земфиры*.

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Для поклонников русской музыки Пресняков разработал специальную программу, которая будет представлена в Rain Nightclub в Лас-Вегасе в преддверии Международного женского дня, 8 марта. Цена билетов для мужской аудитории начнется с 40 долларов, в то время как дамам предоставят бесплатный вход.

Исполнитель выступит с 22:00 до 02:00 с динамичными танцевальными аранжировками русских хитов. В репертуар войдут произведения групп «Смысловые Галлюцинации», «Маша и Медведи», «Альянс».

Пресняков более полутора лет назад обосновался в США. Ранее он раскрыл источник своих доходов.

* Признана иностранным агентом на территории России.