Нетребко попала в больницу с COVID-19

«Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя, и мне оказывают помощь. Все будет хорошо», — написала Нетребко.

Певица добавила, что у нее было два варианта: сидеть в самоизоляции и бояться коронавируса или начать работать с риском заболеть. Она выбрала работу и разъезды и «ни о чем не жалеет».

Нетребко скептически относится к опасности нового вируса даже во время болезни.

«Не так страшен черт, как его описывают. <…> Меня так просто не возьмешь. Я хочу сказать, что гораздо больше я устала от этого „…"(возни — прим. ред.), связанного с тестами, карантинами, запугиваниями несчастных людей, чем от самого вируса. Я рада, что для меня теперь это закончится», — добавила певица.

В апреле Нетребко рассказала, что в Европе из-за пандемии коронавируса артисты оказались выброшены за борт жизни.