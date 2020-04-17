Нетребко рассказала, как карантин проходит в Европе

Оперная певица высказала свое недовольство касательно карантина из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Не знаю как в России — в Европе границы будут закрыты до сентября. Все культурные и спортивные мероприятия отменены до сентября (пока) и поговаривают что не наладится до января. Все артисты музыканты и спортсмены выброшены за борт этой жизни. Оставайтесь дома?» — написала Нетребко.

Оперная певица предположила, что театры откроют двери только через год. Однако люди других специальностей продолжат работать.

Напомним, на 17 апреля в мире зафиксировано более двух миллионов 200 тысяч зараженных коронавирусом. В России зарегистрировано более 32 тысяч случаев заболеваний. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.