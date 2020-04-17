    17 апреля 2020, 16:49

    Нетребко рассказала, как карантин проходит в Европе

    Анастасия Кременчугская

    Анна Нетребко, оперная певица, оставила комментарий под постом российской исполнительницы Жасмин в Instagram. Она рассказала, что в Европе артисты оказались выброшены за борт жизни. Об этом написало издание «Газета.ru».

    Оперная певица высказала свое недовольство касательно карантина из-за распространения коронавирусной инфекции.

    «Не знаю как в России — в Европе границы будут закрыты до сентября. Все культурные и спортивные мероприятия отменены до сентября (пока) и поговаривают что не наладится до января. Все артисты музыканты и спортсмены выброшены за борт этой жизни. Оставайтесь дома?» — написала Нетребко.

    Оперная певица предположила, что театры откроют двери только через год. Однако люди других специальностей продолжат работать.

    Напомним, на 17 апреля в мире зафиксировано более двух миллионов 200 тысяч зараженных коронавирусом. В России зарегистрировано более 32 тысяч случаев заболеваний. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.