Несовершеннолетняя дочь Глюкозы совершила каминг-аут

Несовершеннолетняя дочь певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) совершила каминг-аут и объявила себя небинарной личностью (гендерная идентичность, отличная от мужского и женского гендера). В интервью изданию HELLO! исполнительница рассказала, что поддержала решение дочери и посоветовала ей прислушаться к себе.

Глюкоза отметила, что новое поколение «про принятие, про то, что люди могут быть разными».

«Я на заявление дочери спокойно отреагировала, сказала: „Доченька, прислушивайся к себе и точно не ошибешься“», — рассказала певица. По ее мнению, подобные заявления являются нормой для подростков.

Глюкоза добавила, что ее дочь попросила не относить ее к чему-то или кому-то конкретному и что она «человек мира и любви».

Власти Германии предложили разрешить гражданам менять пол по документам раз в год. Для этого нужно лишь подать заявление в ЗАГС. Сделать это могут даже подростки, достигшие 14-летнего возраста. По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, инициатива свидетельствует о полном моральном разложении общества в ФРГ.