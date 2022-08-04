В Германии разрешат менять пол без операции. Страну ждет вырождение

В Германии предложили менять пол по документам каждый год. Для этого достаточно просто прийти в ЗАГС. Сменить свой гендер может даже подросток старше 14 лет. Политика немецких властей приведет к моральному разложению детей и вырождению в стране.

Министр по делам семьи Германии Лиза Паус и министр юстиции Марко Бушманн предложили немцам менять пол по документам раз в год. Согласно законопроекту, прежняя правовая норма по смене гендера устарела и нарушает конституцию. Чиновники рассчитывают принять закон в ближайшее время, до того как депутаты бундестага уйдут в отпуск.

Немцу достаточно будет сходить в ЗАГС для смены пола. Суд больше не будет принимать решений по этому вопросу, а жителям Германии не нужно будет делать операцию.

Подростки старше 14 лет смогут самостоятельно подать заявление. Новый порядок позволит менять пол только по документам. Если же человек решит сменить его с помощью операции, то решение останется за медкомиссией.

Удар по детям

По мнению заместителя председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова, законы отражают ценности немецкого правительства. Такие инициативы, по его мнению, приведут к тому, что немецкие дети начнут сходить с ума.

«Честно говоря, поскольку Германия заняла такую антироссийскую враждебную позицию к России и поскольку немецкое оружие убивает русских людей в Донбассе, мне не жалко их. Это кара за их русофобскую позицию. Честно говоря, это полное нравственное разложение. Естественно, это еще и антинаучно», — рассказал Милонов.

Источник фото: РИА «Новости»/Екатерина Чеснокова

По словам первого заместителя председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, пропаганда изменения пола приводит к болезням у детей.

«До того момента, пока не началась реклама изменений пола, деформация пола, при которой визуально у ребенка одна половая принадлежность, а по гормонам другая, была редкостью. Это были единицы за десятилетия. И это не та история, когда каждый год у человека меняется гормональный фон и он себя считает то мальчиком, то девочкой», — рассказала Буцкая.

Источник фото: РИА «Новости»/Екатерина Соловьева

При этом тех, кто не поддержит этот закон, в Германии будут критиковать. Милонов отметил, что некоторые группы выделяют не два пола, а несколько десятков — и это еще не конец.

«Искренне жаль, что нормальные люди будут подвергаться остракизму, как в 1930-х годах. И стоит им заикнуться, что это сумасшествие, как их тут же заклюют. Скажут, что они нетолерантные и пророссийские агенты», — отметил Милонов.

Вырождение европейцев

Татьяна Буцкая отметила, что уже сейчас в развитых странах началось вырождение, поскольку значение коэффициента рождаемости меньше 2.

«Это значит, что нет даже воспроизведения за маму и за папу. А теперь этот процесс пойдет быстрее», — рассказала Буцкая.

При этом в Германии уже немало выходцев из Африки, с Ближнего Востока и из Турции, которые вряд ли готовы каждый год менять свой пол. По мнению Милонова, в ближайшем будущем мигрантов и их детей, вероятно, станет больше, чем населения страны.

Схожее мнение выразила и Татьяна Буцкая. Коэффициент рождаемости в мусульманских странах уже не так высок, как раньше, но он существенно выше, чем в Европе, констатировала она.