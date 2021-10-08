Экс-жена Аршавина призналась, что неоперабельна

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина впервые за долгое время сообщила прессе, как она себя чувствует. Она страдает аутоиммунным заболеванием. Из-за него женщина фактически изуродована, у нее провалился нос. Алиса ответила на вопрос, когда она сделает пластическую операцию.

Как сообщило издание StarHit, провести ее она пока не может. Сначала ей нужно восстановить здоровье.

«Я устала. Я неоперабельна сегодня, может быть, уже», — призналась Казьмина.

В июле она сообщила, что у нее начали выпадать волосы и зубы, появились проблемы с суставами. Женщина отметила, что ей «нужны сильные специалисты».

Алиса Казьмина развелась с Андреем Аршавиным летом 2019 года. Их общая дочь живет вместе с матерью в таунхаусе.

В сентябре этого года мать Аршавина заявила, что намерена отсудить у Казьминой это жилье. Этот дом записан на мать футболиста, и экс-супруга занимает жилье незаконно. У Казьминой она требует выплаты двух миллионов рублей. Столько мать Аршавина получила бы, если бы сдала таунхаус в аренду.