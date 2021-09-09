Мать Аршавина будет судиться с бывшей невесткой

Татьяна Аршавина, мать футболиста Андрея Аршавина, сбирается судиться с бывшей женой футболиста, журналисткой Алисой Казьминой. Она заявляет, что Казьмина незаконно занимает принадлежащий ей таунхаус, написало РИА ФАН.

Казьмина и Аршавин развелись еще в 2019 году. Казьмина вместе с детьми до сих пор проживает в доме, который купил Аршавин после свадьбы. Однако дом записан на мать футболиста.

По этой причине женщина подала в суд на бывшую невестку. Она требует, чтобы Казьмина выплатила ей два миллиона рублей — по мнению Аршавиной, именно такую сумму на могла бы выручить, если бы сдавала дом в аренду.

Казьмина, в свою очередь, съезжать не намерена и обвиняет в бесчеловечности женщину, выгоняющую ее на улицу с тремя детьми. По словам журналистки, она находится с трудном материальном положении — большое количество денег уходит на ее дорогостоящее лечение из-за аутоиммунного заболевания.

Иск Аршавина подала еще в середине июля. Он зарегистрирован в Красносельском районном суде города Санкт-Петербурга.