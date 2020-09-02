Немоляева поделилась воспоминаниями о Печерниковой

Немоляева рассказала, что лично мало общалась с Печерниковой. Они не играли вместе в спектаклях, также у них была приличная разница в возрасте.

«Но могу сказать, что она была очаровательна! Про тот период, когда она была в нашем театре, я могу сказать только то, что она была очень достойной молодой актрисой», — заключила Немоляева.

Ранее стало известно, что перед смертью Печерникова успела сняться в картине «Земля Эльзы». Этот фильм создавался при поддержки Министерства культуры РФ. Глава ведомства Ольга Любимова заявила, что зритель теперь будет особенно ждать премьеру. По информации из открытых источников, премьера «Земли Эльзы» должна пройти уже в этом сентябре на фестивале «Амурская осень».

Любимова подчеркнула, что вся жизнь актрисы была связана с искусством. Глава Минкультуры вспомнила, что Печерникова начинала карьеру в Школе-студии МХАТ. Она сразу же заслужила любовь зрителей и уважение коллег.