Последний фильм с Ириной Печерниковой анонсировали в России

Актриса Ирина Печерникова перед смертью успела сняться в картине «Земля Эльзы». Этот фильм создавался при поддержки Министерства культуры РФ. Глава ведомства Ольга Любимова заявила, что зритель теперь будет особенно ждать премьеру.

«И теперь зрители с особым чувством будут ждать премьеру фильма, чтобы в очередной раз насладиться ее прекрасной игрой», — сказала министр. Ее процитировал ТАСС.

По информации из открытых источников, премьера «Земли Эльзы» должна пройти уже в этом сентябре на фестивале «Амурская осень».

Любимова подчеркнула, что вся жизнь актрисы была связана с искусством. Глава Минкультуры вспомнила, что Печерникова начинала карьеру в Школе-студии МХАТ. Она сразу же заслужила любовь зрителей и уважение коллег.

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. Она окончила Школу-студию МХАТ в 1966 году, после чего начала служить в Московском театре им. Ленинского комсомола, а через два года перешла в Академический театр им. Маяковского. В 1978–1990 годах работала в Малом театре.

Впервые на экране появилась в 1967 году в фильме-опере «Каменный гость». Зрители любят и знают ее по роли в «Доживем до понедельника. Также она снималась в картинах «Города и годы», «Открытие», «Два капитана», «Птицы наших надежд» и других фильмах. Печерниковой не стало 1 сентября.