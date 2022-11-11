11 ноября 2022, 15:20
Некоглай в суде попросил отпустить его домой
Блогер Некоглай в Мосгорсуде заявил, что хочет домой
Блогер Некоглай (Николай Лебедев), которого должны депортировать после выпуска пародии на российского военного, попросил Мосгорсуд отпустить его. Он признался, что хочет домой. Об этом сообщил ТАСС.
«Я просто хочу домой», — заявил Лебедев, отвечая на вопрос в суде.
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Московский городской суд начал проверку законности решения о выдворении Лебедева из России в Молдавию в связи с нарушением миграционного законодательства.
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Пресненский суд на этой неделе признал Некоглая виновным по статье КоАП РФ «Нарушение миграционного законодательства». Он должен выплатить штраф в пять тысяч рублей, а также в обязательном порядке выехать из страны.
Правоохранительные органы задержали блогера 8 ноября в российской столице, в районе «Москва-Сити». Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала от МВД и Генпрокуратуры проверить действия Лебедева на признаки публичной дискредитации Вооруженных сил РФ.
Поводом для этого стало видео Некоглая, где спародировал российского солдата, на которого украинцы сбрасывали гранаты.
Суд
Некоглай (Николай Лебедев)
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