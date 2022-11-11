Знаменитости 11 ноября 2022, 15:20 Некоглай в суде попросил отпустить его домой Блогер Некоглай в Мосгорсуде заявил, что хочет домой "ВКонтакте"

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Блогер Некоглай (Николай Лебедев), которого должны депортировать после выпуска пародии на российского военного, попросил Мосгорсуд отпустить его. Он признался, что хочет домой. Об этом сообщил ТАСС.

«Я просто хочу домой», — заявил Лебедев, отвечая на вопрос в суде.

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Московский городской суд начал проверку законности решения о выдворении Лебедева из России в Молдавию в связи с нарушением миграционного законодательства.

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Пресненский суд на этой неделе признал Некоглая виновным по статье КоАП РФ «Нарушение миграционного законодательства». Он должен выплатить штраф в пять тысяч рублей, а также в обязательном порядке выехать из страны.

Правоохранительные органы задержали блогера 8 ноября в российской столице, в районе «Москва-Сити». Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала от МВД и Генпрокуратуры проверить действия Лебедева на признаки публичной дискредитации Вооруженных сил РФ.

Поводом для этого стало видео Некоглая, где спародировал российского солдата, на которого украинцы сбрасывали гранаты.