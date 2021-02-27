Нейросеть помогла Тому Крузу появиться в TikTok

В TikTok появился аккаунт Тома Круза, который записывает ролики с фокусами и играет в гольф. И его действительно легко принять за американского актера, если не знать, что на самом деле это нейросеть. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Идеальную копию голливудского актера в соцсети создали благодаря технологии дипфейк, которая позволяет максимально реалистично подменять лицо человека на видео. Сейчас на странице DeepTomCruise выложено три ролика.

Первое видео, на котором актер играет в гольф, появилось несколько дней назад. Оно набрало уже 6,6 миллиона просмотров и собрало более 750 тысяч лайков.

Человек, который сыграл Тома Круза, с идеальной точностью передал мимику, голос, движения и даже смех актера.

МВД России ранее разместило тендер на разработку программы для выявления дипфейков. Начальная сумма контракта составила почти 4,8 миллиона рублей.