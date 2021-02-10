МВД объявило тендер на создание программы для выявления дипфейков

Конкурс на создание программы по выявлению на видео дипфейков, созданных при помощи нейронных сетей объявило НПО «Специальная техника и связь» МВД России. Согласно данным на сайте госзакупок, начальная сумма тендера составляет 4 790 357 рублей.

Подрядчик должен создать программу для выявления внутрикадрового монтажа видео, сделанного при помощи нейронных сетей. Когда при наложении кадров друг на друга появляется фейковое видео, которое невозможно отличить от настоящего.

Тендер проходит под шифром «Зеркало (Верблюд)» в рамках государственного оборонного заказа.

В задачи подрядчика входит: метод выявления признаков внутрикадрового вмешательства нейронных сетей, а также создание аппаратного комплекса, который будет этим заниматься.

Разработка должна повысить уровень научно-технического обеспечения работы экспертов-криминалистов МВД России в области производства видеотехнических экспертиз и исследований. Ожидается, что работа завершится 30 ноября 2022 года.

В октябре 2020 года стало известно о боте в мессенджере Telegram, который при помощи нейронных сетей удаляет одежду со снимков девушек и женщин. Всего в Сети обнаружили более 100 тысяч фейковых фотографий откровенного содержания.