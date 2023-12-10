Знаменитости 10 декабря 2023, 21:58 Неизвестные вскрыли квартиру Градского и стали вывозить вещи МК: вдова Градского вызвала полицию из-за вскрывших квартиру грабителей РИА «Новости»

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Вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко вызвала полицию, опасаясь ограбления квартиры в центре Москвы. Ее позвонили соседи и сообщили, что неизвестные люди выносят из нее вещи. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По их словам, Коташенко не дождалась обратной связи от полицейских. Вдова музыканта во время этих событий находилась с детьми за городом. Квартира, о которой идет речь, по решению суда в первой инстанции досталась женщине и двум ее сыновьям — младшим детям знаменитого исполнителя.

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Как рассказали ее соседи, к дому дважды подъезжал грузовик, на котором и вывозили вынесенные из квартиры Градского вещи. Рядом с грузовым автомобилем соседи заметили человека, похожего на старшего сына артиста Даниила. Ограбили квартиру или нет, какие именно вещи из нее вынесли пока неизвестно, уточнило издание.

Аналогичные события произошли также в основной усадьбе Градского, которую вскрыли до первого судебного заседания. Тогда пропали столовые приборы, стулья, проектор и портрет матери композитора.

Вдова музыканта проверит вскрытую в центре столицы квартиру и в случае пропажи вещей обратится в полицию с заявлением.

Ранее вдова Градского Марина Коташенко подала в суд на его старших детей. В чем именно заключались требования Марины Коташенко к дочери и сыну покойного супруга пока неизвестно.