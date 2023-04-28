Знаменитости 28 апреля 2023, 04:08 Недвижимость и дорогие автомобили. На что Блиновская тратила миллионы Life: блогер Блиновская использовала квартиры в Москве под офисы, а жила в загородном доме РИА «Новости»

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Блогера Елену Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов почти на один миллиард рублей. Следователи уже предъявили ей обвинение. В доме «королевы марафонов» прошли обыски. Life рассказал, но что она тратила свое состояние.

Елена Блиновская вместе с мужем переехала в Москву в небольшую квартиру на Шаболовке. Ее площадь составляла 36,4 квадратных метра. Однако уже тогда «королева марафонов желаний» ездила на престижных кроссоверах Audi Q7 и BMW X6.

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Потом в гараже ее семьи появились Bentley Continental голубого цвета, стоимость которого превышает 50 миллионов рублей, и Mercedes-Benz AMG 63 представительского класса за 20 миллионов рублей.

В элитном ЖК «Донской олимп», который расположен рядом с квартирой на Шаболовке, Блиновские регистрировались сразу в двух квартирах. Обе жилплощади находились на одной лестничной клетке. Метраж одной квартиры составлял 152 «квадрата», второй — 132 квадратных метра. Сегодня жилье с такой же площадью в этом комплексе можно приобрести за 115 и 95 миллионов рублей соответственно.

Как выяснили журналисты, квартиры семья использовала как офис. А свой особняк семья построила в 2018 году в престижном поселке Подмосковья «Миллениум парк». За забором дома находится парковая зона с каналами и озерами. Цены на недвижимость в этом районе начинаются от 140 миллионов рублей за коттеджи площадью 200–300 квадратных метров.

Площадь двухэтажного дома блогера составляет 1200 «квадратов». Цена особняков с такой же площадью доходит в поселке до 700 миллионов рублей.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке выехать из России на арендованной машине. При себе у нее был авиабилет Москва — Ташкент. Следователи предъявили Блиновской обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег или другого имущества, приобретенного в результате совершения преступления.