Эксклюзив 20 марта 2024, 00:21 «Не та система». Сыгравший Воланда Аугуст Диль восхитился российскими театрами Актер Князев: Аугуст Диль удивился большому количеству театров в России

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В новой экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита» принимал участие немецкий актер Аугуст Диль, он сыграл Воланда. В беседе с российским актером театра и кино Евгением Князевым Диль признался, что в России ситуация с театрами лучше, чем в Германии. Об этом Князев, сыгравший Берлиоза, рассказал в интервью Ксении Жеребцовой специально для проекта «Жеребцова и точка».

Российский актер признался, что долгое время не смотрел фильм, не был на премьере. Потом все же пошел в кинотеатр с супругой.

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«Я боялся смотреть этот фильм. А потом как-то… увлекся, вспомнил какие-то моменты, вспомнил этого Аугуста Диля, который восторгался Петербургом, где мы с ним снимались», — поделился собеседник Жеребцовой.

Князев вспомнил, что в беседе с ним Диль сказал фразу, которая его удивила. Немецкий артист заявил, что ему «легко работать на сценической площадке» с Князевым. Возможно, причина в том, что оба актера — театральные артисты, у них много общего.

IMAGO/www.imago-images.de / Global Look Press

«У нас было о чем поговорить, о театре. И он оказался таким замечательным человеком тоже, понимающий про театр и его значение. Он продолжает работать артистом, но у них немножко не та система», — отметил Князев.

По словам артиста, Диль удивлялся, как в одном городе может быть такое количество театров, финансируемых государством, в Германии такого нет.

Картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» собрала более двух миллиардов рублей в российском прокате.