Знаменитости 01 апреля 2024, 16:52 «Не советую повторять». Гоген Солнцев рассказал о родах жены в ванной «КП»: жена шоумена Солнцева чуть не умерла во время домашних родов в ванной Соцсети

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Жена скандально известного шоумена Гогена Солнцева чуть не умерла во время домашних родов в ванной. Супругу и новорожденного ребенка еле удалось спасти профессиональной акушерке, сообщил он изданию «Комсомольская правда».

Солнцев недавно впервые стал отцом. Его супруга, Полина Давыдова, родила мальчика весом 3,5 килограмма и ростом 54 сантиметра. Шоумен принимал участие в процессе и лично перерезал пуповину малыша. Однако роды в ванной едва не стоили жизни жене шоумена и младенцу.

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«Не хочу делиться всеми подробностями, но было страшно. К счастью, нам помогала профессиональная акушерка, которая и смогла спасти. В противном случае, не знаю, как бы страшно все закончилось», — рассказал Солнцев.

Он отметил, что на домашних родах настояла его супруга, у которой уже есть взрослые дети — сыновья 17 и 18 лет от предыдущего брака. Гоген же предлагал ей поехать в роддом, и только укрепился в своем мнении после рождения ребенка.

«Я никому не советую повторять наш печальный опыт! И призываю всех женщин рожать только в роддомах, потому, что домашние роды — это крайне опасное мероприятие», — сообщил Солнцев.

Какое имя пара выбрала для своего сына, пока остается в секрете, несмотря на то, что мальчику уже исполнилось несколько месяцев. Ранее в соцсетях Солнцев попросил подписчиков помочь выбрать имя для ребенка.