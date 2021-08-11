«Не со зла». Напавший на Невзорова православный активист объяснился

Православный активист, напавший на Александра Невзорова, объяснил свой поступок покушением журналиста «на святое». Мужчина заявил, что характер у него самого «не злой».

В разговоре с самим Невзоровым и сотрудниками правоохранительных органов, опубликованным в Instagram, активист указал на недопустимое поведение журналиста.

«Так нельзя. Взрослый логичный дядька. Зачем святое трогать?» — спросил он.

Когда конфликт оказался исчерпанным, мужчина добавил, что поступил подобным образом «не со зла».

Сам Александр Невзоров заметил, что не считает пощечину именно нападением. Мужчину он попросил отпустить и подчеркнул, что никаких претензий к нему не имеет.

Активист ударил журналиста по щеке на автограф-сессии после очередного эфира программы «Невзоровские среды».

Росгвардия прокомментировала ситуацию. Ведомство отметило, что его сотрудники прибыли на место конфликта, но никого из участников конфликта не задерживали.

«В 22.14 находящийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в отеле, расположенном по адресу Марата, 11. Прибывшие в 22.17 росгвардейцыя установили, что на указанном объекте произошел конфликт между участниками проходившего мероприятия, однако претензий они друг к другу не имеют, о чем был составлен соответсвующий акт», — рассказал начальник пресс-службы Северо-Западного округа Росгвардии майор Анатолий Фомичев.