«Оружия у него не заметил»: Невзоров о нападении православного активиста

Во время автограф-сессии, после очередного эфира программы «Невзоровские среды» в Санкт-Петербурге, на Александра Невзорова напал православный активист. Он ударил журналиста по щеке, и потребовал прекратить позорить православную веру.

В беседе с «360» Александр Невзоров отметил, что нельзя сказать, что на него напали. Это был просто религиозный фанатик. Его тут же задержали.

«Я, конечно, попросил его отпустить. Не имею к нему никаких претензий, никаких заявления на него писать не стал. Его просто отпустили. Оружия у него не заметил, не смотрел просто. Там очень много было народу, все стояли в очереди на подпись книги и фотографирование. Он тоже записался. Ну, бывает, черт возьми. Дело житейское», — рассказал Невзоров.

Журналист отметил, что для молодого мужчины все закончилось хорошо, и за это надо благодарить его.