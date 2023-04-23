Знаменитости 23 апреля 2023, 22:17 «Не повторить на Земле». Режиссер фильма «Вызов» описал самые яркие ощущения на МКС Режиссер Шипенко: самым ярким воспоминанием об МКС стало ощущение невесомости NASA

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Режиссер фильма «Вызов», съемки которого проходили на Международной космической станции, Клим Шипенко рассказал о своих самых ярких впечатлениях от полета в космос. Он заявил изданию WomanHit, что больше всего ему запомнилось ощущение невесомости.

«Невесомость, состояние парения в воздухе, полета. Оно уникально, его не повторить на Земле, не имитировать никак», — признался Шипенко.

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Режиссер добавил, что необычным был сам процесс съемок киноленты на МКС. Обычно съемочная бригада состоит из 60 человек, каждый из которых выполняет свою функцию. А на станции всю работу приходилось делать самому, потому что команда состояла всего из пяти человек — режиссера, актрисы Юлии Пересильд и троих космонавтов.

Шипенко признался, что с течением времени ему все меньше верится, что он побывал в космосе. При этом он отметил, что хотел бы повторить этот опыт.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прошли тяжелую подготовку для полета на МКС. Фильм «Вызов» вышел на российские экраны 12 апреля.