Не пить алкоголь и жить в одиночестве. Дуров в день 36-летия рассказал, как сохранить молодость

Павел Дуров признался, что не пьет алкоголь и много спит. Это помогает ему выглядеть гораздо моложе своего возраста.

В день своего 36-летия Павел Дуров опубликовал в Telegram пост с советами, которые помогут выглядеть младше своего возраста. Он признался, что его часто спрашивают, как победить старение.

«Я задавал тот же вопрос многим людям, которые правильно стареют (от Джареда Лето до случайного фитнес-тренера, который выглядит на 25 в 50)», — сообщил Дуров.

Создатель Telegram собрал все советы в один список и опубликовал их на своем канале. Первое и главное, что он предлагает сделать, это отказаться от алкоголя и от всех веществ, вызывающих привыкание. Такие напитки сильно портят здоровье и заставляют людей стареть быстрее.

Также Дуров советует много спать — не только на выходных после бессонной недели, а ежедневно. Важно не переедать, он называет привычку поглощать пищу чаще трех раз в день всего лишь привычкой, но не необходимостью.

Павел указывает на важность физических упражнений и отказ от красного мяса животных, выращенных на фермах. Также он отмечает, что необходимо ставить предел стресса. Это значит, что нужно не воспринимать все слишком близко к сердцу и максимально сократить количество переживаний.

Последним пунктом Дуров добавил рекомендацию жить в одиночестве. Так человек не будет зависеть от привычек и установок своего партнера или друга.

Ранее Павел Дуров сообщил, что Apple потребовала закрыть Telegram каналы, где деанонили белорусских омоновцев.