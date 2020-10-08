Дуров: Applе потребовала закрыть Теlеgrаm-каналы, где деанонили белорусских ОМОНовцев

«Их (Apple — прим. ред.) беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие», — пояснил Дуров.

Создатель Telegram добавил, что, скорее всего, операционная система IOS сама заблокирует эти группы, однако они останутся доступны на других платформах.

Дуров также разрешил всем желающим комментировать свой пост, но только придерживаясь определенных правил. А именно: не отступать от темы и выражаться только на английском языке.

Протесты в Белоруссии начались после обнародования первых результатов выборов президента страны. Оппозиция не согласилась с официальными цифрами ЦИК. Люди вышли на улицы и площади городов, рабочие начали забастовки.