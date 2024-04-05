Знаменитости 05 апреля 2024, 13:25 «Не могу восстановиться». Рудковская пожаловалась на потерю голоса Продюсер Рудковская заявила о потере голоса из-за нового вируса Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Продюсер Яна Рудковская пожаловалась на своей странице в социальной сети Instagram* на осложнения после болезни. По ее словам, она потеряла голос и уже четыре дня не может восстановиться.

«Новый вирус, который дает осложнения — потеря голоса» Четыре дня не могу восстановить», — написала Рудковская.

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Она записала видео, на котором осипшем голосом поделилась, что гуляла по саду и увидела красивый цветок в саду. У своих подписчиков она поинтересовалась, что это за растение.

Звездный продюсер добавила, что пока остается дома вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко и детьми.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала о своих проблемах с голосом. По ее словам, из-за климакса у нее начались изменения связок и они начали гаснуть.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.