«Не могу прийти в себя». Пародист Гагуа рассказал о работе с Коклюшкиным

Виктор Коклюшкин был добрейшей души человеком. Он всегда относился ко всем справедливо, рассказал «360» пародист Гия Гагуа.

«Добрейшей души человек, я его очень уважал. Я не могу прийти в себя. Очень добрый, справедливый», — отметил он.

Пародист уточнил, что до пандемии очень часто работал с Коклюшкиным. Тот писал монологи для разных пародистов, однако сам Гагуа с его материалом не работал. При этом они часто пересекались, даже снимались вместе в ток-шоу Андрея Малахова на Первом канале около двух лет назад. Однако с приходом пандемии встречи сократились, отметил пародист.

О смерти Виктора Коклюшкина стало известно днем 12 ноября. Сатирику было 75 лет. По данным СМИ, он скончался от острой сердечной недостаточности. Коклюшкин выступал как автор-исполнитель в различных передачах, а также писал монологи для других популярных артистов. В их числе Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко.