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    12 ноября 2021, 13:27

    Умер сатирик Виктор Коклюшкин

    Дамир Матюхин

    Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин, сообщил телеканал «Россия 24». Ему было 75 лет.

    Умер сатирик Виктор Коклюшкин

    Свою литературную деятельность Коклюшкин начал в 1969 году с публикации юмористических рассказов в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты». Его сочинения появлялись и в других газетах и журналах. С 1980 года начал писать уже для эстрады.

    Коклюшкин выступал как автор-исполнитель, читая свои монологи. Помимо этого, сочинения эстрадного драматурга исполняли и многие другие артисты. Среди них — Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко и многие другие.