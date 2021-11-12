Умер сатирик Виктор Коклюшкин

Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин, сообщил телеканал «Россия 24». Ему было 75 лет.

Свою литературную деятельность Коклюшкин начал в 1969 году с публикации юмористических рассказов в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты». Его сочинения появлялись и в других газетах и журналах. С 1980 года начал писать уже для эстрады.

Коклюшкин выступал как автор-исполнитель, читая свои монологи. Помимо этого, сочинения эстрадного драматурга исполняли и многие другие артисты. Среди них — Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко и многие другие.