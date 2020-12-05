«Не мочи тут околесиц»: Шнуров пообещал ближайший месяц не писать стихов

На удивление в этом творении лидера группы «Ленинград» не оказалось обсценной лексики.

Паровоз, базар-вокзал.

Отхлебнув из слив компота,

Сам себе вчера сказал-

Эх, заносит тебя что-то.

Музыкант отметил, что уже взрослый мужчина, чтобы гавкать и вести себя как «шавка». При этом добавил, что скоро Рождество и такое поведение «против естества». К тому же, чтобы отвлечься от злобы он предположил, что ему стоит начать пить.

Не мочи тут околесиц,

Хватит уж твоих грехов.

Ну хотя бы всех на месяц

Избавь, падла, от стихов.

Фанаты певца не оценили его намерений и попросили не делать перерывов в стихосложении. А одна подписчица обратилась к Шнурову и вовсе в стихах.

«Не избавь, не нужно пауз! // Раскрывай порок людской, // Без твоих правдивых кляуз //Мы покроемся тоской!», — написала девушка под ником nikitosha.anechka.

Несколько дней назад музыкант посвятил стихотворение рэперу Басте. Он обвинил его в введение новых ковидных ограничениях в Санкт-Петербурге.