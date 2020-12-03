«Поздравляю, Вася, ты болван»: Шнуров в стихах обвинил Басту в новых ковидных ограничениях

Лидер группы «Ленинград» не отпускает рэпера Басту (Василия Вакуленко). В этот раз он обвинил его недавний концерт в новых ковидных ограничениях в Санкт-Петербурге. Как обычно, свое мнение певец выразил в стихах, добавив туда долю юмора и немного мата.

«Из тебя парламентарий намбо ван, // В дом зашел и даже ног не вытер. // Поздравляю, Вася, ты болван. // Спел? Сплясал? Теперь закрыли Питер», — написал музыкант в своем Instagram.

Баста и Шнуров уже несколько дней перебрасываются в соцсетях оскорблениями. Все началось из-за концерта рэпера, который недавно прошел в Петербурге. Многих людей этот факт возмутил, в том числе и знаменитостей. К тому же накануне власти города сообщили, что в новогодние праздники не будут работать кафе и рестораны. И с 4 декабря вводятся дополнительные ограничения на посещение общественных мест и массовых мероприятий.

От рэпера пока не последовало ответного поста. Накануне боец MMA Александр Шлеменко предложил Басте и Шнурову выйти на ринг вместо оскорблений в соцсетях. Спортсмен считает, что это был бы хороший пример.