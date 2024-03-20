Эксклюзив 20 марта 2024, 22:51 «Не люблю быть навязчивой». МакSим раскрыла секрет своей популярности Певица МакSим рассказала, что секрет ее популярности — в ненавязчивости Телеканал «360»

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Исполнители на российской эстраде появляются и исчезают, а певице МакSим удается сохранить любовь поклонников. В чем секрет такой популярности, автор песен, певица и руководитель школы искусств Марина Абросимова, известная как МакSим, рассказала на стриме «360» Аксинье Гурьяновой.

Ведущая отметила обаяние гостьи и спросила, встречались ли той агрессивно настроенные журналисты. МакSим скромно призналась, что ей такие не встречались. На вопрос, как ей удается создать такой образ и сохранить популярность, певица ответила, что не хочет быть навязчивой, поэтому предпочитает делать паузы в творчестве.

Может быть, потому что я не люблю быть навязчивой. [Артист должен иногда делать паузу] обязательно. МакSим

Артистка пояснила, что в творческой профессии человек вкладывает душу и отдает свое сердце, а эти ресурсы не бесконечны. МакSим призналась, что раньше думала, что она — «железный человек», который вынесет все.

«Но душа — это то, чем мы не управляем до конца. <…> Я немного поузнавала про все эти ноу-хау — терапии и практики. Но мне ближе православие, я читаю молитвы», — поделилась собеседница Гурьяновой.

Ранее стало известно, что после недавнего лечения певица решила сделать паузу в концертной деятельности. МакSим соглашается выступать только на корпоративах.