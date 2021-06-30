«Не хватало европейского уюта». Лисовец рассказал, как уничтожили растения у его дома

Телерадиоведущий, эксперт моды Владислав Лисовец рассказал, как скооперировался с соседями и договорился высадить зелень рядом с домом, а потом удлинил катки до своего кафе. А после этого неизвестные люди пригнали технику и начали уничтожать насаждения. Об этом он сообщил «360».

«Я уже 15 лет живу в центре Москвы и мне всегда не хватало европейского уюта. Поэтому пять лет назад с разрешения соседей было принято решение мной, что мы поставим катки возле дома, где я живу, с зеленью. Все к этому очень хорошо отнеслись», — поведал Лисовец.

После этого ведущий решил продлить катки от дома до своего маленького кафе. Лисовец не видит в этом ничего криминального. Он уверен, что это не противоречило закону.

«Можно выносить катки, если они не занимают часть тротуара для прохожих. В нашем случае мы не преграждали никому путь. Приехали и увезли катки из кафе. Были предписания о том, чтобы их убрать», — рассказал он.

Лисовец уверен, что с ним и его соседями обошлись как минимум несправедливо.

«Но я не понимаю, в чем проблема. В том, что мы иногда выносим стулья, в том, что у нас стоят катки, что мы можем сидеть возле дома с мамой и друзьями, пить кофе и общаться? Теперь нас этого лишили, причем в очень грубой форме», — посетовал эксперт моды.

Горшки с деревьями ранее увезли некие люди на спецтехнике с закрытыми номерами. Лисовец попросил городские власти объяснить, что происходит.