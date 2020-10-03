«Не хотелось в это верить»: Галкин рассказал о болезни Кальянова

Певца и аранжировщика Александра Кальянова не стало в 73 года. Артист Максим Галкин рассказал, что исполнитель последние годы боролся с болезнью и предчувствовал свой уход.

«Он уже не один год боролся с тяжелой болезнью, но в этот приезд уже говорил, что предчувствует скорый уход, не хотелось в это верить. Очень близкий человек был для Аллы [Пугачевой]. Большой путь вместе прошли», — написал Галкин в Instagram.

Он добавил, что Кальянов приезжал к ним с Пугачевой в гости в начале августа. Перед этим он нашел и купил раритетный ламповый радиоприемник, который подарил семье. Галкин выложил видео, где Кальянов объясняет, как подключить и пользоваться приемником.

«Я записывал это видео как инструкцию по пользованию, а получилось, что это память о последней встрече с Сашей», — отметил артист.

Галкин поблагодарил исполнителя за общение и музыку. Он подчеркнул, что ему будет очень нахватать Кальянова, но теперь он сможет пользоваться его подарком.

«Соболезнования всем близким», — заключил артист.

О смерти Александра Кальянова 2 октября сообщила Алла Пугачева. Именно она убедила его стать певцом. Кальянову было 73 года. Наибольшую популярность ему принесла песня «Старое кафе», которая стала хитом. Затем были композиции «Таганка», «За кордон» и другие.