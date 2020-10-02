Умер певец Александр Кальянов

В возрасте 73 лет ушел из жизни певец и аранжировщик Александр Кальянов. О смерти исполнителя сообщила певица Алла Пугачева.

«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство ему небесное», — написала Пугачева в Instagram и опубликовала фотографию исполнителя.

Позже об уходе из жизни Кальянова в эфире Нового Радио рассказал Игорь Николаев. По его словам, с трагической новостью ему позвонила как раз Пугачева.

Александр Кальянов родился 26 августа 1947 года в Брянской области. Окончил Таганрогский радиотехнический институт и стал работать инженером на Брянском заводе полупроводниковых приборов. Позже будущий музыкант начал работать звукорежиссером. За годы своей карьеры успел потрудиться в группах «Красные маки», «Феникс» и лично с Александром Барыкиным и Аллой Пугачевой.

«Мой первый альбом был написан Игорем Николаевым. Игорь Николаев и Алла Пугачева — это мои творческие папа и мама. Алла убедила меня в том, что я должен выйти на сцену и петь, чему я очень противился, если бы не она, я бы никогда не стал артистом», — признавался Кальянов.

Наибольшую популярность ему принесла песня «Старое кафе», которая стала хитом. Затем были композиции «Таганка», «За кордон» и другие.