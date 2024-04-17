Знаменитости 17 апреля 2024, 02:42 «Не будьте стадом баранов». Фанаты Серова извинились за поведение зрителей в Угличе Зрители в Угличе ринулись в гардероб, не дождавшись окончания концерта Серова Freepik

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Концерт народного артиста Александра Серова в Угличе завершился скандалом. Об этом сообщили авторы сообщения в Telegram-канале «Подслушано. Углич».

По их словам, певец еще не успел закончить выступление, как публика побежала забирать верхнюю одежду из гардероба.

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«Еще играли музыканты, певец вышел их представить и возможно спеть на бис и увидел перед собой пустующий зал. <...> Люди, это неуважение к гостям, не будьте вы стадом баранов!» — подчеркнули в сообщении.

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