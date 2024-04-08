Знаменитости 08 апреля 2024, 12:06 Киркоров довел Тимати до слез на съемках шоу Певец Киркоров перепел хит «Алешка» и довел рэпера Тимати до слез Pavel Kashaev / Global Look Press

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Исполнитель Филипп Киркоров перепел популярный трек группы «Руки Вверх!» под названием «Алешка». Выступление так тронуло рэпера Тимати, что он не смог сдержать слез. Это произошло на съемках телешоу «Звезды».

Во время своего выступления Киркоров остроумно заметил, что лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков может остаться без прав на эту песню.

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«Жуков начал потихонечку дрожать. Ведь „Алешку“ он не хочет потерять», — пошутил Киркоров.

Он намекнул Жукову проголосовать за него, чтобы не столкнуться с проблемами.

«Только знай, что Потехина никогда уже не вернуть», — добавил артист.

В этот момент внимание жюри привлек сам Алексей Потехин, бывший участник «Руки Вверх!», который присутствовал на съемках. Такой поворот событий глубоко тронул Тимати, он встал, начал аплодировать и не смог сдержать слез.

На прошлой неделе Киркоров впервые раскрыл неожиданную тайну о любимых женщинах. Откровенное заявление артист сделал в рамках шоу «Звезды» на телеканале НТВ.