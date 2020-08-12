12 августа 2020, 18:28
Названы наставники «Голоса 60+». Среди них — сплошь новые лица
Уже совсем скоро на экранах телевизоров выйдет новый сезон шоу «Голос 60+». Обновленный состав наставников непременно удивит зрителей. Впервые в проекте будет участвовать Елена Ваенга.
Также в качестве наставника состоится дебют у Тамары Гвердцители и Гарика Сукачева. Четвертым наставником останется Лев Лещенко, сообщает Super.ru.
Программа «Голос 60+» предназначена для участников старше 60 лет. Самому молодому участнику проекта, прошедшему прослушивание, — 66 лет, а старшему уже исполнился 91 год.
В предыдущем сезоне наставниками были Валерий Меладзе, Пелагея, Леонид Агутин и Лев Лещенко.
Ранее стало известно, сколько зарабатывают отечественные звезды на корпоративах. После пандемии коронавируса гонорары резко возросли. Так, Елена Ваенга за выступление запрашивает 60 тысяч евро. Самые высокие расценки у Аллы Пугачевой — 350 тысяч евро за одно выступление.