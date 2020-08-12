Уже совсем скоро на экранах телевизоров выйдет новый сезон шоу «Голос 60+». Обновленный состав наставников непременно удивит зрителей. Впервые в проекте будет участвовать Елена Ваенга.

Также в качестве наставника состоится дебют у Тамары Гвердцители и Гарика Сукачева. Четвертым наставником останется Лев Лещенко, сообщает Super.ru.

Программа «Голос 60+» предназначена для участников старше 60 лет. Самому молодому участнику проекта, прошедшему прослушивание, — 66 лет, а старшему уже исполнился 91 год.

В предыдущем сезоне наставниками были Валерий Меладзе, Пелагея, Леонид Агутин и Лев Лещенко.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают отечественные звезды на корпоративах. После пандемии коронавируса гонорары резко возросли. Так, Елена Ваенга за выступление запрашивает 60 тысяч евро. Самые высокие расценки у Аллы Пугачевой — 350 тысяч евро за одно выступление.