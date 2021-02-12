Названы наследники звездного стилиста Александра Шевчука. Они поделят квартиру в Москве

После внезапной смерти стилиста и арт-директора компании LAIMALUX GROUP Александра Шевчука осталась элитная квартира в Москве. У него никогда не было ни жены, ни детей. Претендовать на дорогую недвижимость могут его двоюродные и троюродные кузены, которые живут на Украине.

Шевчук, умерший в возрасте 54 лет 24 января, был похоронен в родном городе Умань (Украина). Как сообщил сайт Teleprogramma.pro, наследников первой линии у него нет.

Стилист был известным любителем животных, содержал аквариумных рыбок и собак разных пород. Их судьбой озаботилась подруга покойного, Екатерина Лазарева. Она заявила, что животные являются самым ценным, что было у Шевчука. Их разобрали друзья стилиста.

В конце января о смерти Шевчука, который работал с российскими и зарубежными звездами, сообщила певица Лайма Вайкуле.