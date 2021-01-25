Умер стилист Пугачевой, Киркорова и Земфиры

Звездный стилист Александр Шевчук умер на 54-м году жизни. Он работал с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Земфирой и ведущими передач «Ледникового периода», «Две звезды».

О смерти стилиста стало известно из Instagram Лаймы Вайкуле. Причины смерти она не сообщила. Александр Шевчук периодически работал с певицей.

«У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться», — написала она.

В Instаgrаm Шевчук осенью прошлого года сообщал, что тяжело болеет.

«Я после болезни! Я не болел коронавирусом! Но, знаю о нем не понаслышке! Некоторые мои друзья, переболели и выздоровели, но некоторые нет… Но больше всего меня удивляет отношение окружающих, которые, перестают общаться, не отвечают на звонки, открещиваются от этих людей!», — писал он.

Клиентами Шевчука были множество российских и зарубежных звезд. Он помогал создавать образ Ларисе Долиной, Валерию Меладзе, Людмиле Гурченко, Жан-Клод Ван-Дамму, Линде Евангелиста, Мире Сорвано.