Названо имя нового соведущего Кудрявцевой в передаче «Звезды сошлись»

Среди возможных претендентов называли таких звезд, как Прохор Шаляпин, Дмитрий Губерниев и других. 18 января создатели проекта сделали выбор. Теперь вести программу вместе с Кудрявцевой будет известный россиянам по программам «Контрольная закупка» и «Доброе утро» Антон Привольнов.

Телеведущий был рад получить это место. Он признался журналистам, что не думал о таком везении.

«Неожиданная развязка непредсказуемого 2020-го. Там, наверху, спасибо!» — заявил телеведущий.

Лера оказалась довольна выбором напарника. Она подчеркнула, что Антон является настоящим профессионалом с хорошим чувством юмора, которое оценят зрители. Кудрявцева уверена, что подружится с коллегой.

Напомним, Александр Колтовой погиб при крушении самолета Cessna 7 ноября прошлого года. Ему был 41 год.