Названа причина продажи двух квартир блогера Хованского

Квартиры блогера Юрия Хованского были «засвечены» в Сети, и в них сейчас небезопасно находиться. Тем более, что их хозяин арестован, он нуждается в средствах, чтобы оплачивать адвокатов. На правозащитников уже потрачены семизначные суммы.

Об этом РЕН ТВ рассказала девушка блогера Мария.

«Квартиры были засвечены в интернете, а Юра переживал за свою конфиденциальность. К тому же, все фотографии из интерьера квартиры были опубликованы, и Юра считает, что не совсем безопасно там находиться. Не самая комфортная обстановка, Юру можно понять», — пояснила девушка блогера.

Сейчас она живет в одной из квартир. По словам Марии, пока договоренностей о просмотре недвижимости нет. Риэлторы сообщили, что звонков было много, но они не могут определить, кто был действительно заинтересован в покупке, а кто звонил из любопытства.

«С учетом того, что растиражировали СМИ, думаю, не скоро будут смотреть», — отметила она.

Вопрос о продаже квартир и покупке нового жилья, скорее всего, решится уже после того, как Хованский выйдет на свободу.

На Avito появились объявления о продаже двух квартир стоимостью 45 и 15 миллионов рублей. Их хозяин Юрий Хованский задержан по подозрению в оправдании терроризма.